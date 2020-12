Österreicher entwickeln Universal-Grippeimpfstoff

Ein Team um die österreichischen Virenforscher Florian Krammer, Peter Palese und Raffael Nachbagauer, die an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York werken, entwickelte nun einen Impfstoff, der das Immunsystem gegen den bei allen Stämmen äußerst ähnlichen „Stamm“-Abschnitt von Hämagglutinin scharfmacht.