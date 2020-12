5544 Verstöße gegen Corona-Gesetze im 2. Lockdown

Insgesamt 5544 Anzeigen und Organmandate wegen Verstößen gegen Maßnahmen- und Epidemiegesetz haben die Behörden während des zweiten Lockdowns - also seit 17. November bis inkl. Samstag, 5. Dezember - in Österreich ausgestellt. Am häufigsten wurden am Samstag, 28. November, österreichweit mutmaßliche Verstöße geahndet: 512 Mal zückten Beamte an diesem Tag ihre Stifte. Die meisten Anzeigen und Organmandate (1933) wurden über den ganzen Zeitraum hinweg in Wien registriert.