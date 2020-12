Orbans Fidesz ortet eine Honigfalle in Brüssel

Damit nicht genug, werden auch zu den bei Szajer gefundenen Drogen in Fidesz-Kreisen und regierungsnahen Medien in Ungarn Zweifel gestreut. Und wer sich in seinen Zweifeln bestärken möchte, kann dies auch dank den zahlreichen in sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos über Verschwörungstheorien zu dem Sex-Skandal tun.