Apotheker sollen Impfungen verabreichen dürfen

„Längst überfällig: Impfen in der Apotheke“, meint der steirische Apotheker-Chef Gerhard Kobinger. Das fällt in Oberösterreich auf fruchtbaren Boden: „Ich halte den Vorstoß für sehr interessant und diskussionswürdig, für Massenimpfungen wie etwa für die Grippeimpfung“, so Kammerpräsident Thomas Veitschegger.