Opposition erhöht Druck auf Vize-Stadtchefin

Stein des Anstoßes ist die Begegnungszone in der Innsbrucker Innenstadt, in der Meraner- bzw. Greilstraße: Am 16. September hat Verkehrs-StR Uschi Schwarzl diese zunächst probeweise für drei Wochen eingeführt. „Dazu wäre aber nicht ihre, sondern die Unterschrift von Bürgermeister Georg Willi nötig gewesen. Wir haben im Verkehrsausschuss mehrfach auf diese Rechtswidrigkeit hingewiesen, aber - wie immer - kein Gehör gefunden“, erklärte gestern die Allianz der Opposition, bei der nur ALI und Neos fehlten. „Jetzt haben wir es durch das Gutachten von Heinz Mayer schwarz auf weiß: Schwarzl hat rechtswidrig gehandelt.“