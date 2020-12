Straka: „Gibt für Australien noch keine Zusage“

Die Ankündigung des Turnierdirektors der Australian Open, Craig Tiley, dass das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier 2021 am 8. Februar beginnt, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Dies erklärte Herwig Straka am Freitag. Der 54-jährige Steirer ist ja nicht nur Manager von Dominic Thiem, Turnierveranstalter und Turnierboss in Wien. Seit zwei Jahren trifft er im dreiköpfigen ATP-Board of Directors Entscheidungen auf höchster ATP-Ebene.