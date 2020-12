Helga Schmid wird neue OSZE-Generalsekretärin

Die in Wien beheimatete Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bekommt eine neue Generalsekretärin. Künftig wird die deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid deren Geschicke mitbestimmen. Zuletzt arbeitete die 59-Jährige für den Auswärtigen Dienst der EU und spielte damit eine maßgebliche Rolle in der Diplomatie der Europäischen Union. Sie war auch maßgeblich an den Wiener Verhandlungen für das Iran-Atomabkommen 2015 beteiligt.