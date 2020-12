Strafe für Alko-Lenker nach 250-Meter-Absturz

Mit 1,6 Promille setzte sich ein Landwirt (35) am 19. Juli in seinen Pick-Up, fuhr mit einem Beifahrer über einen Almweg in Großarl. Dabei stürzte das Fahrzeug ab: 250 Meter weit über einen steilen Abhang. Aufgrund der schweren Verletzungen des Beifahrers kam es nun zu einem Prozess wegen grob fahrlässiger Körperverletzung im Landesgericht Salzburg.