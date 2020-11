Tote bei blutiger Gefängnisrevolte auf Sri Lanka

Auf Sri Lanka sind am Sonntag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, nachdem es in einem Hochsicherheitsgefängnis wegen eines Corona-Ausbruchs zu einer blutigen Revolte gekommen war. Die Gefangenen hatten zuvor Einrichtungen, die das Einhalten von Abständen besser zulassen, sowie regelmäßige Corona-Tests gefordert, hieß es von den örtlichen Behörden am Montag. Bei dem Aufstand wurden außerdem mindestens 60 Personen verletzt.