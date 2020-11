Hirsch entwaffnete Jäger und lief mit Flinte davon

Es klingt nach Jägerlatein, steht aber so im Bericht des Bezirkspolizeikommandos in České Budějovice vulgo Budweis. Ein Hirsch entwaffnete mit seinem Geweih im Böhmerwald an der Grenze zwischen Klaffer am Hochficht und Oberplan (Horní Planá) einen Jäger, indem er dessen Gewehr quasi auf die Hörner nahm.