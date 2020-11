SPÖ kritisiert „türkis-grünes Planungschaos“

Die SPÖ habe von Beginn an gesagt, dass mehrmals getestet werden muss, so Kucher. Fast 90 Prozent sind laut der „Krone“-Umfrage der Meinung, dass ein einmaliger Test lediglich eine Momentaufnahme ist: „Für aussagekräftige Ergebnisse muss man daher an zumindest zwei verschiedenen Zeitpunkten testen. Doch selbst bei dieser eigentlich eindeutigen Lage schafft es die Regierung nicht, sich festzulegen“, kritisiert Kucher.