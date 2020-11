Alle Bundesländer ziehen jetzt Massentests vor

Ergebnis per Telefon oder Warten vor Ort

Pro Tag und Teststraße sind rund 500 Abstriche möglich, rechnet das Bundesheer. Der grobe Ablauf ist in allen Bundesländern ähnlich. Details können sich unterscheiden. Das betrifft vor allem die Anmeldung sowie die Information danach. So muss man etwa in Niederösterreich die Teststation sofort nach dem Abstrich verlassen. Bei positivem Ergebnis wird man angerufen und muss dann selbst mit der Corona-Hotline 1450 Kontakt aufnehmen.