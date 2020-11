Paris, London: Festnahmen nach heftigen Krawallen

Bei massiven Protesten in der französischen Hauptstadt Paris hat die Sicherheitspolizei Dutzende Menschen festgenommen. Das Innenministerium sprach am Sonntagmorgen von 81 Personen in Polizeigewahrsam. In Frankreich hatten am Samstag mehr als 133.000 Menschen an Demonstrationen gegen ein neues Sicherheitsgesetz und gegen Polizeigewalt teilgenommen. Bei Anti-Lockdown-Protesten in London gab es nach Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten 60 Festnahmen.