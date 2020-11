Protestwelle gegen Gesetzesvorhaben in Frankreich

Ein Gesetzesentwurf, der die Verbreitung von Videos oder Bildern von Polizisten im Einsatz einschränken soll, hat eine große Protestwelle in Frankreich ausgelöst und das Verhältnis zwischen der Exekutive und der Presse erschüttert. Am Wochenende gingen Zehntausende Menschen gegen das Vorhaben auf die Straße. 33 Prominente appellierten an Präsident Emmanuel Macron, das Gesetz zurückzuziehen.