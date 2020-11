Trotz Quarantäne Handwerker zu sich bestellt

Noch während die Polizisten am Freitag den Ungar und seine Frau befragten, führten zwei Arbeiter Bauarbeiten in der Wohnung durch. Denen hat der Ungar nichts von seinem positiven Corona-Test erzählt, und auch nicht von der behördlich vorgeschriebenen Quarantäne. Während der Amtshandlung trug der Infizierte zumindest eine Atemschutzmaske. Nichtsdestotrotz wird der Mann wegen §178 StGB, also vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, angezeigt.