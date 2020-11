In Tirol lebende Deutsche wollten „Fucking“-Schild

Vor der geplanten Umbenennung von Fucking auf Fugging (Bezirk Braunau in Oberösterreich) wollten sich offenbar mehrere Menschen noch Hinweisschilder mit der alten Schreibweise sichern. Zwei in Tirol lebende Deutsche - 38 und 30 Jahre alt - und ein 23-jähriger Wiener hatten am Freitagabend einen Rohrsteher mit mehreren Wegweisern gestohlen.