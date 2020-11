Corona-Massentests in Wien von 2. bis 13. Dezember

Die Abwicklung wird in Kooperation mit dem Bundesheer an drei großen Standorten erfolgen: In der Wiener Stadthalle, in der Marxhalle im Bezirk Landstraße sowie in der Messehalle beim Prater werden insgesamt 300 Testlinien nach dem Walk-in-Prinzip errichtet. „Das entspricht 50-mal den Kapazitäten der jetzigen Teststraße beim Stadion“, wo es sechs Testlinien gebe, illustrierte Hacker die Dimension des Vorhabens.