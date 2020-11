Ötscher: Beschluss über Skilifte vertagt

Die Überraschung von Wintersportlern war groß, auch seitens des Landes gab es verschnupfte Nasen: Es wurden Gerüchte laut, dass die Schröcksnadel-Gruppe aus finanziellen Gründen heuer die Ötscherlifte nicht in Betrieb nehmen will. Gestern sollte es eine Einigung geben. Doch der eisige Wind um das Thema scheint zu weiterem Diskussionsbedarf geführt haben. Seitens der Schröcksnadel-Gruppe hieß es nun, dass man die Vorbereitung auf die Saison wie geplant fortsetzt, aber: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird die Entscheidung über einen anstehenden Winterbetrieb für 2020/2021 auf die nächste Gesellschaftersitzung in einer Woche vertagt.“ Ecoplus-Chef Helmut Miernicki: „Wir wollen die Lifte und die Region heuer und in Zukunft gut absichern.“