Kylie Minogue vermisst ihre Familie

Kylie Minogue hat Heimweh. Die australische Sängerin, die in der britischen Hauptstadt London lebt, vermisst in Zeiten von Corona besonders ihre Verwandten. „Ich fühle mich so weit weg von meiner Familie in Australien“, sagte Minogue. „Ich bin so was von dankbar, wenn ich endlich wieder dorthin zurückkann.“