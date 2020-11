Neumayer: „Habe gedacht, es ist alles hin“

Ein Highsider als Belastungstest

„Beim RTL-Training in Sölden habe ich einen Highsider produziert, bin abgeflogen. Ich hatte voll Angst, dass alles wieder hin ist.“ War es zum Glück nicht. Mit einer Knochenprellung musste er aber zwei Wochen Schneepause einlegen. Er nützte dies zum Teil mit Aufbautraining, konsultierte auch seinen Vertrauens-Therapeuten Christian Hirschbiel in Bayern. Einen leichten mentalen Dämpfer hat der Sturz jedenfalls hinterlassen. „Klar geht man vorsichtiger an die Sache ran.“