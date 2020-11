F1-Showdown: Heißer Vierkampf um die Millionen

Bahrain hätte laut ursprünglichem Plan das zweite Formel-1-Rennen der Saison sein sollen. Doch die Coronavirus-Pandemie wirbelte den Kalender wie so vieles durcheinander. Nun ist der Grand Prix von Bahrain an diesem Sonntag (15.10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) der Anfang vom Ende. Die Fahrer-WM ist an Lewis Hamilton, die Konstrukteurs-WM an Mercedes vergeben - dennoch werden der Doppelpack in Bahrain und das Finale in Abu Dhabi für manche Rennställe folgenschwer sein. Ein Kampf um Millionen!