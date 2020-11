Verfolgungsjagd auf A2 endete mit Kollision

Flucht mit mehr als 200 km/h

Dort setzte er seine Flucht in Richtung Graz fort, der Tacho seines Pkw zeigte dabei bis zu 200 km/h an, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. In der Steiermark angekommen, wurde dem 49-Jährigen auf der A2 der Weg von einem zivilen Dienstfahrzeug abgeschnitten. Der Flüchtende bugsierte seinen Pkw allerdings gegen den Wagen, wodurch dieser gegen die Leitschiene geschleudert wurde. Das Auto des Kärntners krachte gegen eine Leitwand aus Beton, an eine Fortsetzung der Flucht war daher nicht zu denken.