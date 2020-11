Seoul: Höchster Anstieg der Corona-Fälle seit März

China mit 21 neuen Fällen

In ganz China sind dagegen am Mittwoch 21 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden, am Tag davor waren es sogar nur fünf. Zwölf dieser Neuinfektionen sind nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde aus dem Ausland nach China „importiert“ worden. Dazu kommen noch fünf asymptomatische Fälle, die in China nicht zu den bestätigten Fällen dazugerechnet werden. Insgesamt wurden in China bisher 86.490 Covid-19-Fälle bestätigt. 4634 Personen sind daran gestorben.