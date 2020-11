Streit an Med Uni Graz landet nun vor Gericht

Fehlerliste wurde nicht anerkannt

Die Fehlerliste, die in gesamt zehn Online-Vorlesungen mehr als 200 Fehler aufzeigt, wurde bis dato von den höchsten Universitätsgremien nicht anerkannt - und vom Urheber, dem Professor, auch nicht korrigiert. „Es gab keine externe Begutachtung dieser haarsträubenden Liste, die bereits vielfach im Umlauf ist. Da die Vorlesung nicht überarbeitet wird, nimmt man bewusst in Kauf, dass Studenten eines ganzen Jahrgangs mit Falschinformationen in der menschlichen Anatomie weiterkommen. Graz wird international zur Lachnummer“, zürnt Feigl.