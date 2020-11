Antigentests sind aber immer nur eine Momentaufnahme, gibt Szekeres zu bedenken, daher sei es auch so wichtig, die Massentests nicht nur einmal durchzuführen. Die organisatorische Herausforderung sei zu bewältigen, sagt er; es brauche zwar Gesundheitspersonal, aber neben Ärzten können den Test auch Krankenpfleger oder Sanitäter durchführen. Das Ergebnis erhielten die Getesteten dann innerhalb weniger Minuten digital. In anderen Ländern habe das gut geklappt, so Szekeres, „wir werden das in Österreich auch hinbekommen“.