Raser fährt 140 im Ortsgebiet

Mit recht hoher Geschwindigkeit an einer entgegenkommenden Polizeistreife vorbeigerauscht ist am Dienstagabend ein 20-jähriger PKW-Lenker in der Alten Wolfgangsee Straße. Daraufhin fuhren die Beamten dem Oberösterreicher nach - wobei die Fahrt bis nach Oberösterreich dauerte. Der Mann fuhr im Ortsgebiet mit bis zu 140 km/h, raste über eine unübersichtliche Kreuzung und schnitt die Kurven. Als die Polizisten den Lenker schließlich stoppten, wurde ihm der Führerschein abgenommen, außerdem wird er angezeigt.