Stammgast gab vor Corona-Shutdown 3000 $ Trinkgeld

In den letzten Stunden bevor das Lokal coronabedingt eine Auszeit einlegte, betrat der Kunde das „Nighttown“ in Cleveland und genehmigte sich ein Stella Artois um sieben Dollar. Nachdem er die Rechnung verlangt hatte, verabschiedete er sich vom Betreiber Brendan Ring und bat ihn darum, das Trinkgeld unter den Mitarbeitern aufzuteilen, die an diesem Tag Dienst verrichtet hatten.