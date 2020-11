Deutschland: Neuer Höchststand bei Corona-Toten

Ein neuer Höchststand an Corona-Opfern wurde am Mittwoch aus Deutschland berichtet: Binnen 24 Stunden wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) 410 neue Todesfälle gemeldet, damit stieg die Gesamtzahl auf 14.771 Verstorbene. Vor diesem Hintergrund beraten am Mittwoch Bundesregierung und Länder über eine Verschärfung der Maßnahmen, um die Regeln zu Weihnachten dann lockern zu können.