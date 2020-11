Deutschland: Kontaktregeln für Weihnachten fixiert

In Deutschland gibt es erste Konzepte für ein Weihnachten und den Jahreswechsel inmitten der Pandemie: Die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer haben sich auf einheitliche Kontaktregeln geeinigt. Im Zeitraum 23. Dezember bis 1. Jänner können Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden, heißt es in einem Entwurf der Länder für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. Kinder bis 14 Jahren sollen hiervon ausgenommen sein.