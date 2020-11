Aufzug fuhr hoch, Mops hing an Leine

Nach dem Gassigehen war Helena Isaksson in den Aufzug eingestiegen, um in ihre Wohnung zu fahren. Kaum stand die 47-Jährige im Lift, schlossen sich die Türen. Ihr Mops an der Leine stand jedoch noch draußen. Daraufhin fuhr der Lift einige Meter hoch und riss „Zimba“ mit. „Zum Glück erhielt der Fahrstuhl wegen der Leine in den Türen eine Warnmeldung und stoppte schon nach ein paar Metern - und die Leine war fünf Meter lang“, berichtet Isaksson im schwedischen Fernsehen. Zudem trug „Zimba“ kein Halsband, sondern ein Brustgeschirr - deshalb wurde er nicht stranguliert.