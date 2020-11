Video: Im neuen Turm werden Kinderträume wahr

Viel Respekt und Liebe

Hausherrin Mirjam Orasch nimmt die Arbeiten an der Stadtvilla mit viel Respekt und Liebe zum Detail in Angriff. Am 3. Mai soll dort der englischsprachige Kindergarten eröffnet werden. Der Turm wird dann eine besondere Funktion übernehmen: Er wird der Rückzugsort und die Sternwarte für die Kinder sein. Denn das Turmzimmer ist so konzipiert, dass Kinder dort träumen, relaxen oder einer spannenden Geschichte lauschen können.