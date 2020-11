Mountainbike bei Einbruch gestohlen

In der gleichen Nacht versuchten zwei ebenfalls unbekannte Täter auf einer Baustelle in Grödig in einen Baucontainer einzubrechen. Zeugen hatten Arbeiten mit einem Winkelschleifgerät wahrgenommen und konnten dann die zwei flüchtenden Täter beobachten. Ein Verdächtiger trug eine blaue Kapuzenjacke, der andere eine dunkle Jacke, Jogginghose und einen Rucksack. Auch in diesem Fall ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt.