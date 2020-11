Snapchat lässt täglich eine Mio. Dollar springen

Eine Million Dollar täglich

Viel interessanter als das neue Feature an sich ist allerdings das Vergütungsmodell, das Snapchat dafür ins Leben gerufen hat: Täglich will das Unternehmen anteilig eine Million Dollar an die kreativen Köpfe hinter den Spotlight-Inhalten verteilen - zumindest „bis Ende 2020 und möglicherweise darüber hinaus“. Einzige Voraussetzung, um abzukassieren: Snapchatter müssen mindestens 16 Jahre alt sein und gegebenenfalls die Zustimmung ihrer Eltern einholen.