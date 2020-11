„Impfdosen treffen nun früher ein als angenommen“

Landesrat verweist auf die Apothekerkammer

Teilweise Mangelware sind die Impfstoffe noch in den Apotheken. Wie das? „Die Verfügbarkeit an den Tiroler Apotheken orientiert sich an der Beschaffung über den Pharmahandel“, betont der Gesundheitslandesrat. Er gehe davon aus, dass über diesen Weg um die 40.000 Grippeimpfdosen bezogen werden. Für weitere Details verweist er an die Apothekerkammer.