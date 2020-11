Impfstoff-Kauf in Mittenwald problemlos

Gerhard Cihak hat in den vergangenen Jahren in Wien gelebt. Dort ließ er sich jedes Jahr beim Magistrat gegen die Grippeviren impfen. Im Vorjahr ist er nach Innsbruck übersiedelt. „Zu meiner Überraschung laufen die Uhren hier anders, wie sich vor rund einem Monat zeigte. Das Magistrat ist keine Impfstelle. Erkundigt man sich dort oder bei der Bezirkshauptmannschaft, bekommt man nur die blöde Antwort, dass die Wiener alle Grippeimpfdosen zurückhalten würden und sie deshalb in Tirol nicht greifbar seien“, sagt der 72-Jährige.