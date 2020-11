Neue Zentrale für steirische Bahnlogistiker

Der Rohstoff-Transport auf der Schiene läuft auch in der Corona-Krise weiter. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, so Wanek-Pusset, der optimistisch in die Zukunft blickt: „Wir haben tolle Aufträge für die nächsten Jahre, die zukünftige Verkehrspolitik der EU (mehr Bahn statt Straße, Anm.) kommt uns ebenfalls zugute.“