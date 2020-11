Wachsende Hoffnung | Lockdown feiern

Wachsende Hoffnung: Nur Horrormeldungen? Von den mehr als 600 Corona-Toten allein in dieser Woche in Österreich? Den fast 700 Menschen, die wegen Covid-Infektionen in Intensivstationen zwischen Leben und Tod schweben? Ja, darüber ist zu berichten - wir tun es heute in der „Krone“ auch etwa in der bewegenden Intensivstationen-Reportage von Martina Prewein, in der sie unter anderem von einem zuvor topfitten 31-Jährigen berichtet, der das Krankenhaus im Sarg verließ. Vom Leiden der Patienten und den Mühen der Ärzte und Pfleger. Aber auch von den Hoffnungen, positiven Erlebnissen, den Tränen der Rührung und Freude. Der Hoffnung widmen wir uns in der Sonntags-„Krone“ umfassend. Das „Licht am Ende des Tunnels“ - es wird ahnbarer. Durch die anscheinend nahende Impfung, möglicherweise durch Massentests, die weitere Lockdowns verhindern könnten. Angekommen bei der breiten Masse ist das freilich noch nicht. Auf die krone.at-Frage: „Befürchten Sie weitere Lockdowns?“ antworteten gestern fast neun von 10 mit „Ja.“