Unterköfler verstorben: Arena weint um ihren Chef

„Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Tod Gert Unterköflers, er war für das Stadion und für die Stadt Klagenfurt ein herausragender Mitarbeiter und Führungskraft, hat das Stadion zu dem bekannten Veranstaltungszentrum gemacht, was es heute ist. Unser aufrichtiges Beileid geht an seine Familie in diesen schweren Stunden“, so Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.