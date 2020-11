„Irgendwann ist es vielleicht einmal ein Mensch“

„Wie kann man einem hilflosen Lebewesen nur so etwas Grauenhaftes antun?“ - diese Frage stellten sich viele „Krone“-Leser in den letzten Monaten, als Fälle wie etwa jener der Katzen, denen in Linz und Engerwitzdorf das Fell von den Schwänzen gezogen wurde, publik wurden. Täter konnte man bisher keinen fassen. Anders in Mondsee, wo die Polizei drei Burschen zwischen 15 und 18 Jahren ausforschen konnte, die zehn Enten angezündet, mit einer Schere den Kopf abgeschnitten und anschließend im See versenkt hatten. „Wie Untersuchungen zeigen, ist Tierquälerei oft nur die Vorstufe zu Gewalt an Menschen“, erklärt FP-Klubobmann Herwig Mahr. Wird man wegen Tierquälerei angezeigt, droht derzeit eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.