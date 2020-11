Wieder Budget-Panne: Sobotka entschuldigt sich

Sobotka entschuldigte sich noch am Freitagabend für den Fehler, der ihm unterlaufen sei. „Wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler“, schrieb er in einer Aussendung. Der Fehler sei passiert, weil einer der Abgeordneten mit Vor- und Nachnamen unterzeichnet habe, drei Abgeordnete aber nur mit Nachnamen - somit seien fünf Namen am Papier gewesen, erklärte er.