Schöne Haare trotz Lockdown: Tipps für daheim

Prinzipiell empfiehlt sich in ein hochwertiges Produkt zu investieren, da diese keine Spuren auf Kopfkissen hinterlassen und beim Schwitzen nicht verlaufen. Für kleinere „Ausbesserungsarbeiten“ gibt es Produkte mit Bürstchen, vergleichbar mit einer Wimperntusche oder Ansatzpuder - hier kommt es ganz auf die eigenen Präferenzen an und was einem am leichtesten fällt.