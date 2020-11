3. Lockdown verhindern: Massentests als Rettung?

Wie funktioniert ein Antigen-Tets?

Bei einem Antigen-Test wird nicht das Erbmaterial des Virus nachgewiesen (PCR-Test), sondern seine Eiweißfragmente, also Proteine bzw. Proteinhülle. Zur Probeentnahme ist ein Nasen-Rachen-Abstrich notwendig. Der Rest des Verfahrens erinnert an einen Schwangerschaftstest: Die Probe wird aufgebracht, die Reaktion in einem Fenster angezeigt. Positive Ergebnisse müssen mit PCR-Test bestätigt werden. Vorteil: Der Antigen-Test liefert schnelle Ergebnisse. Allerdings finden sich je nach Qualität der Produkte Unterschiede in der Treffsicherheit.