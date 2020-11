Anita (12) will sich in die Schule zurückstreiken

Schul-Lockdown seit Anfang November

Mit ihrer Aktion hat Anita am 6. November begonnen. An diesem Tag stufte die Regierung die norditalienische Region Piemont und damit auch Turin wegen der hohen Corona-Zahlen als rote Zone ein. Die meisten Geschäfte, Bars und Restaurants mussten schließen, und die Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt. Während Volksschüler weiter in die Schule gehen können, müssen ältere Kinder nun von zu Hause aus lernen. Die Zwölfjährige will sich damit nicht abfinden und lernt seitdem eben vor statt in der Schule. Nach einigen Tagen schloss sich ihre Freundin Lisa dem Protest an. Auch ein paar Schüler einer Nachbarschule sind mittlerweile dabei.