Home-Office verursacht gesundheitliche Probleme

Eine neue Studie* offenbart: 53 Prozent der Arbeitnehmer haben Erfahrung mit dem Arbeiten in den eigenen vier Wänden. In einzelnen Branchen wie etwa Banken, Versicherungen, IT oder Telekommunikation liegt diese Quote sogar schon bei 80 Prozent oder mehr. Auch wenn dadurch in vielen Unternehmen der Betrieb erfolgreich aufrechterhalten werden konnte, fällt die gesundheitliche Bilanz bisher ernüchternd aus. Der Hauptgrund dafür liegt offenbar in der Gestaltung des Arbeitsplatzes.