Lisa-Alm-Prozess auf Mitte Jänner verschoben

Eigentlich hätte die Witwe und Mordangeklagte Petronela T. (31) in zwei Wochen ihren Gerichts-Auftritt gehabt. Nun steht fest: Sie muss sich erst am 19. Jänner den Geschworenen stellen. Grund ist das Coronavirus. Nicht das Gericht, sondern der Verteidiger meldete Zweifel an und beantragte erfolgreich die Verschiebung. Erst Ende Juli hatte der Oberste Gerichtshof das Ersturteil aufgehoben und eine Neudurchführung angeordnet.