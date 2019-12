Der Tod des Promi-Wirten war kein Mord

„Ich hätte ihm nichts Böses antun können"

Sie habe ihn auch mit Scheidung konfrontiert, schilderte die Angeklagte dem Vorsitzenden des Schwurgerichtes, Richter Helmuth Marco Torpier. Ihr Mann habe sie an der Hand, in der sie ein Messer hielt, um sich eine Jause zuzubereiten, gefasst und sie zu ihm gezogen. Dass das Messer in seinen Oberkörper drang, habe sie gar nicht bemerkt. Als sie Blut am Messer gesehen habe, habe sie zunächst gedacht, es handle sich nur um einen Kratzer. „Ich dachte, er wollte mich erschrecken“, meinte sie. „Bitte glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich geliebt. Ich hätte ihm nichts Böses antun können“, flehte die Rumänin in ihren Schlussworten.