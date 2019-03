Erich T.: Liebe und Tod mit seiner „Pretty Woman“

„Zuerst dachten wir an einen Herzinfarkt“

Von den Wintersaisonen, wenn er von frühmorgens bis spätnachts in seinem Betrieb arbeitete, ausgelassen mit Gästen feierte; von den Sommermonaten, in denen er sich ebenfalls keine Pause gönnte, seine Alm-Hütte zur Event-Location machte, oder im Ausland unterwegs war, auf Ibiza, in der Karibik - um Party zu machen. Sein Umfeld wusste es: „Er trank Unmengen Champagner, er nahm Kokain.“ Und als sich am 3. März die Nachricht, „dass er nicht mehr ist“, wie ein Lauffeuer in der Gemeinde verbreitete, „dachten wir deshalb sofort an einen Herzinfarkt“. Aber dann wurde plötzlich von Selbstmord gesprochen, „was überhaupt nicht zu ihm zu passen schien“ - bis am 8. März seine Ehefrau Petronela (30) unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen wurde.