Marko Arnautovic: Österreich statt „Königsklasse“

Arnautovic-Bruder Danijel klärt auf: „Marko hatte dem ÖFB-Team im September und Oktober absagen müssen, da er beim Klub geblieben war, nun bekam er nach einem Gespräche mit dem Trainer die Erlaubnis, zu den letzten beiden Spielen in der Nations League anzureisen. Weil es keine Freundschaftsspiele sind und es für Österreich um den Gruppensieg geht. Dazu kommt, dass Shanghai die Spiele in der Champions League in Qatar bestreitet, Marko hätte dort 14 Tage in Quarantäne müssen, außerdem dürfen in diesem Bewerb nur vier Legionäre spielen. Also erlaubten ihm Klub und Trainer, für Österreich zu spielen!“