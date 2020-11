Ab in den Norden! Charterflug in die Schneeflocke

„Wir fliegen diesmal mit einem eigenen Charterflieger nach Finnland in unsere Schneeflocke. So nennen die Finnen ihre Weltcup-Blase. Das ist ein Super-Service für uns. So gibt es kein Zittern ob möglicher Absagen bei Linienflügen.“ Und so kann der Fokus auf die großen Ziele gelegt werden: „Alles ist auf die WM Ende Februar in Oberstdorf ausgelegt.“ Dort will ja auch das steirische Athleten-Trio um Franz-Josef Rehrl, Lukas Klapfer und Martin Fritz reüssieren. „Bei Großereignissen haben wir in den letzten Jahren immer gut geliefert. Das wollen wir weiterhin“, grinst Eugen, der auch nach acht Jahren als Cheftrainer noch große Visionen hat.