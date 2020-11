Aryna Sabalenka gewinnt Jubiläums-Auflage in Linz

Sie war gekommen, um zu siegen und das ist ihr am Sonntag gelungen - Aryna Sabalenka sicherte sich am Sonntag beim Upper Austria Ladies in Linz den letzten WTA-Tour-Titel der verkürzten Saison! Die 22-jährige Weißrussin und Top-Favoritin beim größten Damen-Tennisturnier Österreichs gewann am Sonntag im Endspiel des mit 225.500 Dollar dotierten Events gegen die Belgierin Elise Mertens mit 7:5, 6:2.